Aanklager wil verklaring van trappende Labyad

Rahied
1 juni 2015, 15:58

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar Zakaria Labyad, meldt de KNVB. De speler van Vitesse plantte zondag in de return van de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen SC Heerenveen zijn noppen in het bovenbeen van Mark Uth. De aanklager verlangt voor morgen (dinsdag) 11.00 uur een verklaring van Labyad voor diens gedrag.

Op basis van zijn eigen woorden na afloop bij FOX Sports hoeft Labyad niet te vrezen voor een schorsing. "De scheidsrechter zei tegen mij 'ik kan hem geven, maar ik kan hem ook niet geven'", sprak Labyad tegenover de tv-zender. Het betekent dat de arbitrage het incident heeft waargenomen en beoordeeld, waardoor de aanklager niet meer in actie zou kunnen komen.

Vitesse won zondag met 5-2 van Heerenveen en plaatste zich daarmee voor de Europa League-voorronde.

