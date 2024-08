Besluit UEFA over play-offs mogelijk positief voor Oranje

Goed nieuws voor het Nederlands elftal: als het derde wordt in kwalificatiegroep A voor het EK 2016, en die kans is momenteel vrij groot, krijgt het vrijwel zeker een beschermde status bij de loting voor de play-offs. De UEFA heeft dinsdag bepaald dat vier landen bij deze loting geplaatst zijn, zoals bij de play-offs voor de voorgaande grote toernooien eveneens het geval was. Dit zijn de vier hoogst geklasseerde landen op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Op die ranglijst bezet Nederland momenteel de vierde plaats.

De nummers één en twee van alle kwalificatiegroepen zijn direct geplaatst voor het EK, evenals de beste nummer drie van de negen poules. De overige acht nummers drie moeten aantreden in de play-offs. Op dit moment staat Nederland derde in Groep A, de overige nummers drie zijn Israël, Oekraïne, Schotland, Slovenië, Hongarije, Rusland, Noorwegen en Albanië. Niet één van deze landen staat hoger dan Oranje op de coëfficiëntenranglijst en dus moeten er hele gekke dingen gebeuren wil Oranje naast een geplaatste status grijpen. Alleen Spanje, Duitsland en Engeland staan momenteel hoger op de coëfficiëntenranglijst.

De play-offs voor het Europees kampioenschap worden gespeeld tussen 12 en 17 november.