Al 81 verdachte banktransacties in FIFA-onderzoek

Het onderzoek van de Zwitserse justitie naar mogelijke corruptie van FIFA-functionarissen bij de toewijzing van de WK's aan Rusland (2018) en Qatar (2022) heeft inmiddels al 81 verdachte banktransacties opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van het Zwitserse Openbaar Ministerie bevestigd tegenover persbureau Reuters.

Er komen steeds meer verdachte gevallen aan het licht, aangezien er een maand geleden nog 53 bedenkelijke transacties gevonden waren. De banken waar de transacties plaatsvonden hadden de autoriteiten overigens al ingelicht over de verdachte overschrijvingen.

Een woordvoerder van het OM zegt dat hij 'zeer blij is met het analysewerk dat het bureau tegen het witwassen van geld in Zwitserland verricht heeft'. "En met de geweldige steun voor het onderzoek."