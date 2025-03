'De Vrij, Cillessen en Clasie in beeld bij Manchester United'

Mocht Manchester United er niet in slagen verdediger Sergio Ramos los te weken bij Real Madrid, dan komt volgens De Telegraaf in beeld op Old Trafford. De Engelse topclub heeft naar verluidt 35 miljoen euro over voor Ramos, maar Real zou het driedubbele verlangen.

Indien Manchester United die som iets te gortig vindt, dan zou de equipe van Louis van Gaal overschakelen op De Vrij. De verdediger maakte afgelopen zomer, onder Van Gaal, bij Oranje een sterke indruk op het WK in Brazilië. De Vrij hield er een transfer van Feyenoord naar Lazio aan over. In de Italiaanse hoofdstad groeide hij snel uit tot één van de steunpilaren.

Eerdergenoemde krant meldt tevens dat van Ajax op het lijstje staat bij Manchester United, voor het geval David de Gea vertrekt. De laatste zou zich op de radar van Real Madrid bevinden. Ook de Fransman Hugo Lloris van Tottenham Hotspur zou kandidaat zijn voor de invulling van de mogelijke vacature onder de lat bij The Red Devils.

Voor het middenveld zou Morgan Schneiderlin van Southampton de eerste keus zijn van Van Gaal, maar volgens Voetbal International denkt men op Old Trafford ook aan Jordy Clasie. Feyenoord zou 12,5 miljoen euro verlangen voor de Oranje-international, beduidend minder dan de 18 miljoen euro waarover in eerste instantie werd gesproken. En dat terwijl de belangstelling voor Clasie alleen maar groter lijkt te worden. Onder meer ook Southampton, Aston Villa, Sunderland, AS Roma en Schalke 04 zouden een oogje op hem hebben.