Utrechts middenveld opnieuw belangrijk bij zege op Vitesse

FC Utrecht heeft voor de tweede keer dit seizoen de volle winst gepakt. In de eigen Galgenwaard werd een offensief Vitesse met 2-1 verslagen. Weer was het niet de aanval die voor de Utrechtse goals zorgde, maar het sterke middenveld.

De thuisploeg behaalde vorig weekend de eerste overwinning van het seizoen tegen FC Groningen (2-0). Vitesse begon op zijn beurt iets sterker aan de competitie met twee zeges. Ondanks het wegvallen van belangrijke namen als Pröpper en Vejinovic, weet Peter Bosz tot nu toe toch weer een voetballend geheel te smeden.

Toch kwam het grootste gevaar van FC Utrecht. Met Sebastian Haller en Nacer Barazite als fysiek sterke spitsen, kon het elftal van Erik ten Hag de bal goed vasthouden voorin. Vervolgens werd het duo ondersteund door lopende mensen als Willem Janssen en Yassin Ayoub. Maar het was aanvoerder Willem Janssen die de score opende. Hij kon de bal simpel binnenschieten bij de tweede paal uit een verlengde corner.

De treffer viel vlak na de pauze, wat de wedstrijd niet ten goede kwam. De thuisploeg hoefde niet meer en bouwde extra zekerheid in, terwijl Vitesse slordig bleef. De bezoekers werden in de slotfase nog wel een enkele keer gevaarlijk. Toch bleef het vooral bij voorzetten en dieptepasses. Uitgespeelde aanvallen bij Vitesse waren zelden te zien in de Domstad. Spits Abiola Dauda was onzichtbaar en werd al vroeg vervangen door het Britse talent Solanke, maar ook hij kwam te weinig in het spel voor.

De thuisploeg hield uiteindelijk stand in de eigen Galgenwaard. Dankzij de overwinning haalt Utrecht de Arnhemmers in op de ranglijst en bereikt de club het linkerrijtje. Vitesse blijft staan op zeven punten.