Swansea City ontbindt contract met Tiendalli

Dwight Tiendalli mag transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige verdediger was op een zijspoor beland bij Swansea City en in onderling overleg is besloten het contract te ontbinden. De Nederlander was sinds 2012 in dienst van de club uit Wales.

Tiendalli speelde de afgelopen drie seizoenen 46 wedstrijden voor Swansea City. In de tweede helft van het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Middlesbrough. Bij terugkomst mocht Tiendalli zich bewijzen, maar de verdediger wordt niet als een meerwaarde beschouwd door The Swans, die hem op de officiële website wel bedanken voor de bewezen diensten en succes wensen in de toekomst.

Tiendalli kan nu in alle rust op zoek naar een nieuwe club. Door zijn transfervrije status is hij niet gebonden aan de openingstijden van de transfermarkt en zou hij dus ook nog door een club uit de Eredivisie kunnen worden opgepikt. Tiendalli kwam in Nederland eerder uit voor FC Utrecht, Feyenoord, Sparta en FC Twente.