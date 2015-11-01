De Jong woedend over instelling Cambuur-spelers

SC Cambuur verloor zondag de Friese derby tegen SC Heerenveen (2-0). Dat is al slecht nieuws in Leeuwarden, maar trainer Henk de Jong was na afloop vooral boos over de manier waarop er werd verloren van de aartsrivaal. "Als je zo schijterig speelt, vind ik dat echt schandalig", was het statement van De Jong.

"Dit had ik nooit verwacht, ik had dit ook niet gezien aan de jongens", begon De Jong zijn verhaal tegen FOX Sports. "We hebben gisteren voor vijfduizend mensen getraind. Vandaag waren er 1200 bij het vertrek. Als je ziet hoe we starten, kan ik dat niet begrijpen. Je moet ze bij de strot pakken, maar dat hebben we geen moment gedaan."

"We hebben niet een bal naar de goede kleur gespeeld, wat normaal gesproken onze kwaliteit is. Godverdikke, alvast speel je achterstevoren. Dan knal je achterstevoren op die mensen. Wat maakt dat uit? Zo kan je niet spelen, dit slaat helemaal nergens op."

SC Cambuur was vandaag geen partij voor Heerenveen, dat voorafgaand aan de wedstrijd toch ook niet in goede doen verkeerde. Er is de komende week dan ook werk aan de winkel voor De Jong. "Die schijterigheid is van deze week, maar dat vind ik echt zonde. Heerenveen heeft terecht gewonnen, daar ben ik wel heel reëel in. Hoe klote ik het ook vind."