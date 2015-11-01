Live voetbal

De Jong woedend over instelling Cambuur-spelers

De Jong woedend over instelling Cambuur-spelers
0 reacties
Jw
1 november 2015, 17:47

SC Cambuur verloor zondag de Friese derby tegen SC Heerenveen (2-0). Dat is al slecht nieuws in Leeuwarden, maar trainer Henk de Jong was na afloop vooral boos over de manier waarop er werd verloren van de aartsrivaal. "Als je zo schijterig speelt, vind ik dat echt schandalig", was het statement van De Jong.

"Dit had ik nooit verwacht, ik had dit ook niet gezien aan de jongens", begon De Jong zijn verhaal tegen FOX Sports. "We hebben gisteren voor vijfduizend mensen getraind. Vandaag waren er 1200 bij het vertrek. Als je ziet hoe we starten, kan ik dat niet begrijpen. Je moet ze bij de strot pakken, maar dat hebben we geen moment gedaan."

"We hebben niet een bal naar de goede kleur gespeeld, wat normaal gesproken onze kwaliteit is. Godverdikke, alvast speel je achterstevoren. Dan knal je achterstevoren op die mensen. Wat maakt dat uit? Zo kan je niet spelen, dit slaat helemaal nergens op."

SC Cambuur was vandaag geen partij voor Heerenveen, dat voorafgaand aan de wedstrijd toch ook niet in goede doen verkeerde. Er is de komende week dan ook werk aan de winkel voor De Jong. "Die schijterigheid is van deze week, maar dat vind ik echt zonde. Heerenveen heeft terecht gewonnen, daar ben ik wel heel reëel in. Hoe klote ik het ook vind."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Kenneth Taylor en Oscar Gloukh vieren de 2-1 bij Ajax - NAC

Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heerenveen - Cambuur

sc Heerenveen
2 - 0
SC Cambuur
Gespeeld op 1 nov. 2015
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel