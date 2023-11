Hake tevreden met gelijkspel tegen Excelsior

Coach René Hake van FC Twente kan leven met het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De Tukkers speelden zaterdag met 1-1 gelijk op Woudestein, Hakim Ziyech redde in de tweede helft na een verkeerde terugspeelbal van Jeff Stans het punt.

"Ik denk dat we blij moeten zijn met een punt bij Excelsior uit", aldus Hake op de clubwebsite. "Na vijf nederlagen, en dus een tijd geen resultaat, is het goed om weer een resultaat te halen. Dat moet de ploeg ook een beter gevoel geven, zeker ook richting volgende week (De Graafschap-thuis, red.). Ik vond ons vandaag ook weer wat beter voetballen, al was het nooit echt overtuigend. Het eerste half uur was goed met een paar momenten waarin we tot scoren konden komen. Daarna nam Excelsior het initiatief over en hadden zij de overhand. Bij de 1-0 staan we te open en dan loop je toch weer achter de feiten aan."

"Na rust komen we onwennig uit de kleedkamer, maar gedurende de tweede helft pakken we meer initiatief", vervolgt Hake. "We hebben vandaag toch bij een paar momenten net dat we een dikke teen tekort komen. Gelukkig krijgen we een cadeautje. Met Tapia schieten we nog een keer op de lat en met wat meer precisie kan je het duel nog naar je toetrekken met het schot van Gutierrez. Al met al zijn we blij met een punt."