Napoli-coach Sarri: "Higuaín beste spits ter wereld"

Napoli leunt dit seizoen voor een groot gedeelte op het doelpunteninstinct van . De 28-jarige international van Argentinië scoorde al zestien keer in de Serie A. Trainer Maurizio Sarri is vanzelfsprekend blij met zijn aanvalsleider, die hij de 'beste spits ter wereld' noemt.

"Gonzalo is niet alleen de beste spits ter wereld, maar ook een echt gevoelsmens. In de tweede helft tegen Atalanta scoorde hij twee keer en kon je echt zien dat zijn teamgenoten onderdeel uitmaakten van zijn vreugde. Ik moet zeggen: dit is een hele bijzondere groep", aldus Sarri in een interview met Corriere dello Sport.

Volgens Sarri voelt Higuaín zich thuis in Napels. "Een kampioen zoals hem moet zich soms gewoon verbonden voelen met de mensen om zich heen", zei de Italiaanse trainer, die met het uitstekend presterende Napoli nog volop in de race is in de strijd om de landstitel.

{image[301924][right-half][]}Interesse Ancelotti?

Hoewel Higuaín volgens zijn coach dus op zijn plek zit, is natuurlijk niets zeker in de Europese top. Het nieuws dat Carlo Ancelotti vanaf volgend seizoen de hoofdtrainer is van Bayern München zorgt deze week voor diverse geruchten in de voetbalwereld. Zo meldde het Duitse Sport1 dat Higuaín bovenaan de lijst staat van de Italiaanse coach indien aanvalsleider Robert Lewandowski komende zomer vertrekt uit Duitsland.

Ancelotti liet eerder in Italiaanse media al doorschemeren een groot fan te zijn van Higuaín. Hoewel Bayern München-directeur Karl-Heinz Rummenigge meerdere malen heeft aangegeven dat Lewandowski niet te koop is, wordt de Poolse spits regelmatig in verband gebracht met Real Madrid.