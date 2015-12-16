Live voetbal

Overtoom mogelijk naar Go Ahead: "Is contact geweest"


Remco
16 december 2015, 20:52

Go Ahead Eagles voegt mogelijk een bekende naam toe aan de selectie. De Jupiler League-club is in verband gebracht met middenvelder Willie Overtoom, die momenteel werkeloos thuis zit na zijn vertrek bij Zulte Waregem.

De 29-jarige Kameroener kreeg via Twitter de vraag of Go Ahead Eagles een goede club voor hem is. "We zullen zien", reageerde hij. "Er is contact geweest dus we zullen zien of dat wat gaat worden."

Overtoom was tussen 2008 en 2012 een smaakmaker bij Heracles Almelo en verkaste daarna naar AZ. In Alkmaar groeide hij niet uit tot een basisspeler, waarna hij verkaste naar het Belgische Zulte Waregem. Ook die periode werd geen succes.

Willie

Willie
Club Independiente Petrolero
Team: Independiente
Leeftijd: 32 jaar (15 mei 1993)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Independiente
2
0
2024
Jiangxi
26
5
2024
Santa Cruz
0
0
2024
Santa Cruz
0
0

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
18
35
49
2
Cambuur
19
19
41
3
De Graafschap
18
8
31
4
Jong PSV
19
2
31
5
Den Bosch
19
0
29

Complete Stand

