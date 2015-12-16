Overtoom mogelijk naar Go Ahead: "Is contact geweest"

Go Ahead Eagles voegt mogelijk een bekende naam toe aan de selectie. De Jupiler League-club is in verband gebracht met middenvelder Overtoom, die momenteel werkeloos thuis zit na zijn vertrek bij Zulte Waregem.

De 29-jarige Kameroener kreeg via Twitter de vraag of Go Ahead Eagles een goede club voor hem is. "We zullen zien", reageerde hij. "Er is contact geweest dus we zullen zien of dat wat gaat worden."

Overtoom was tussen 2008 en 2012 een smaakmaker bij Heracles Almelo en verkaste daarna naar AZ. In Alkmaar groeide hij niet uit tot een basisspeler, waarna hij verkaste naar het Belgische Zulte Waregem. Ook die periode werd geen succes.