Oostende doelpuntrijk gelijk tegen Waasland-Beveren

KV Oostende is er niet in geslaagd zich naast Anderlecht op de derde plaats in de Pro League te nestelen. De ploeg van coach Yves Vanderhaeghe kwam zondag in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Waasland-Beveren niet verder dan een 3-3 gelijkspel.

Siebe Schrijvers zette Waasland-Beveren in de eerste zeventien minuten twee keer op voorsprong, Joseph Akpala maakte tussendoor gelijk namens Oostende. Fernando Canesin en Knowlegde Musona bogen de 1-2 achterstand van de thuisclub om in een 3-2 voorsprong, maar voldoende om de drie punten aan de Belgische kust te houden was dit niet. Door een rake penalty van Thibault Moulin in de 84ste minuut werd het 3-3.

Oostende staat met 39 punten op de vierde plaats in de Pro League. Nummer drie Anderlecht heeft twee punten meer. De Brusselse topclub verloor eerder op de dag met 2-0 bij KAA Gent, dat met 46 punten bovenaan staat. Club Brugge is met 43 punten de nummer twee van België.

Standard Luik won met 0-2 bij SC Lokeren. Daarmee kwamen les Rouches op 31 punten, twee minder dan nummer vijf Zulte Waregem. Ivan Santini maakte na rust beide goals voor Standard.