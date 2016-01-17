Live voetbal

Oostende doelpuntrijk gelijk tegen Waasland-Beveren

0 reacties
Rahied
17 januari 2016, 23:02   Bijgewerkt: 2 februari 2016, 21:05

KV Oostende is er niet in geslaagd zich naast Anderlecht op de derde plaats in de Pro League te nestelen. De ploeg van coach Yves Vanderhaeghe kwam zondag in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Waasland-Beveren niet verder dan een 3-3 gelijkspel.

Siebe Schrijvers zette Waasland-Beveren in de eerste zeventien minuten twee keer op voorsprong, Joseph Akpala maakte tussendoor gelijk namens Oostende. Fernando Canesin en Knowlegde Musona bogen de 1-2 achterstand van de thuisclub om in een 3-2 voorsprong, maar voldoende om de drie punten aan de Belgische kust te houden was dit niet. Door een rake penalty van Thibault Moulin in de 84ste minuut werd het 3-3.

Oostende staat met 39 punten op de vierde plaats in de Pro League. Nummer drie Anderlecht heeft twee punten meer. De Brusselse topclub verloor eerder op de dag met 2-0 bij KAA Gent, dat met 46 punten bovenaan staat. Club Brugge is met 43 punten de nummer twee van België.

Standard Luik won met 0-2 bij SC Lokeren. Daarmee kwamen les Rouches op 31 punten, twee minder dan nummer vijf Zulte Waregem. Ivan Santini maakte na rust beide goals voor Standard.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vincent Janssen

Pijnlijk moment Vincent Janssen deert Antwerp niet: Oosting wint ook tweede competitieduel

  • ma 15 dec. 2025, 06:25
  • ma 15 dec. 2025, 06:25
Joseph Oosting met op de achtergrond het logo van Royal Antwerp FC

Heerlijk competitiedebuut Oosting bij Antwerp: Nederlanders belangrijk bij ruime zege op Genk

  • zo 7 dec. 2025, 20:46
  • zo 7 dec. 2025, 20:46
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lokeren - Standard

Lokeren Oost-Vlaanderen
0 - 2
Standard Luik
Gespeeld op 17 jan. 2016
Competitie: Pro League
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
6
Mechelen
22
2
32
7
Charleroi
22
1
30
8
Standard
22
-11
27
9
Antwerp
22
0
27
10
ZW
22
-3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel