City zo goed als zeker van kwartfinale na winst in Kiev

Manchester City is dicht bij een primeur in de Champions League. De Engelsen wonnen bij Dinamo Kiev met 1-3 en lijken plaatsing voor de kwartfinale, voor het eerst in de geschiedenis van de club, niet meer mis te kunnen lopen. Sergio Agüero en David Silva zetten de ploeg in de eerste helft al op een ruime voorsprong. Yaya Touré besliste het duel vlak voor tijd na de aansluitingstreffer van Vitali Boejalsky.

Beide ploegen gingen met een behoorlijke handicap de wedstrijd in. Manchester City verloor de laatste drie wedstrijden en trad aan zonder de creatieve middenvelders Kevin de Bruyne, Jesús Navas en Samir Nasri. Bij de thuisploeg was Andrei Jarmolenko wel op tijd fit, maar ontbrak het de hele ploeg aan ritme omdat het laatste officiële duel van de Oekraïners in december werd gespeeld. Beide effecten waren zichtbaar in het Valeri Lobanovskystadion. City creëerde in de beginfase nauwelijks kansen via combinatievoetbal en Kiev grossierde in balverlies.

In een wandeltempo vervolgde de miljoenenploeg van Pellegrini de wedstrijd. De City-spelers waren alleen messcherp als er de kans was om de bal te veroveren op de helft van de tegenstander. Fernando bracht de middenvelders van Kiev een aantal keer in verlegenheid, Raheem Sterling en Touré profiteerden onvoldoende. Toch was het wachten op het moment dat het een keer mis zou gaan. Coach Sergei Rebrov greep na een half uur al in om verdere schade te voorkomen. De Kiev-legende wisselde Denys Garmash, de man die verantwoordelijk was voor het meeste balverlies, voor Miguel Veloso.

Dat leverde iets meer stabiliteit op in balbezit maar kon de wedstrijd niet doen kantelen. De ploeg uit Manchester bleef ook zonder veel inspanning mogelijkheden creëren mede vanwege concentratiegebrek bij de verdedigers van Kiev. Bij de eerste vlot lopende aanval van de Engelsen was het dan ook raak. 'Knipoog-Kroaat' Domagoj Vida liet zien dat hij ook in een wedstrijd die er echt om gaat een tegenstander uit het oog kan verliezen. Kort voor de pauze kwam David Silva uit zijn rug en kon een voorzet van Raheem Sterling binnenlopen. Agüero had de wedstrijd voor rust al kunnen beslissen maar schoot een nieuwe kans, opnieuw ontstaan door balverlies van Kiev, met links voorlangs.

Na rust hanteerde Manchester City zo mogelijk een nog lager tempo waardoor de wedstrijd niet aan amusementswaarde won. De thuisploeg probeerde het wel, met name via vedette Jarmelenko, maar kon ook niet echt een vuist maken. Rebrov bracht nog wel Junior Moraes in en liet Boejalsky kort achter hem spelen in de spits. Die ingreep leverde uiteindelijk een doelpunt op, al was het met veel geluk. Een voorzet belandde via het hoofd van Nicolas Otamendi voor de voeten van Boejalsky die niet twijfelde en de 2-1 aantekende. De bal verdween uiteindelijk via de onfortuinlijke Argentijnse verdediger achter keeper Joe Hart.