Middenvelder Bender nog jaren bij Dortmund

De toekomst van Sven Bender ligt bij Borussia Dortmund. De 26-jarige middenvelder heeft dinsdag zijn contract bij de huidige nummer twee van de Bundesliga verlengd tot de zomer van 2021.

Bender is de technische staf en het bestuur van Dortmund dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen. "Ik ben ontzettend blij dat ik het zwart-gele shirt ook in de toekomst mag dragen", aldus Bender op de officiële website van Dortmund. De Duits international speelt sinds 2009 voor Dortmund, waarmee hij in 2011 en 2012 landskampioen werd.

Dortmund staat in een soort van niemandsland op de tweede plaats in de Duitse competitie. Het heeft acht punten minder dan koploper Bayern München en vijftien punten meer dan nummer drie Hertha BSC.