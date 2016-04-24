Live voetbal 4

Ten Hag: "Iedereen moet dit nu een plekje geven"

Ten Hag: "Iedereen moet dit nu een plekje geven"
0 reacties
Robin
24 april 2016, 21:44

Erik ten Hag erkende zondag na afloop van de bekerfinale zijn meerdere in Feyenoord. FC Utrecht kwam in De Kuip nog terug van een 1-0 achterstand, maar droop met 2-1 af.

"Ik heb eigenlijk niet zoveel gezegd na afloop", vertelt Ten Hag tegenover FOX Sports. "Iedereen moet dit nu even een plekje geven. Dit is een diepe teleurstelling. Je speelt een finale om te winnen en die kansen hebben we ook gehad, maar we waren slordig. Dan heb je weinig controle en kun je al helemaal niet domineren."

Een individuele actie van Eljero Elia was beslissend voor de wedstrijd. "Het is een geweldige actie, maar er gingen fouten aan die goal vooraf die je nekken in een finale. Dan kun je geen finale winnen. Maar ik kan de spelers niets kwalijk nemen. De groep is diep gegaan en we hebben het geprobeerd."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ verhuurt vleugelaanvaller

  • Gisteren, 17:14
  • Gisteren, 17:14
David Min FC Utrecht

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie deze zondag met Ajax, AZ en FC Utrecht

  • zo 10 augustus, 18:39
  • 10 aug. 18:39
FC Utrecht-trainer Ron Jans met in een inzet spits Sébastien Haller

Jans glashelder over terugkeer Haller bij FC Utrecht

  • vr 8 augustus, 06:55
  • 8 aug. 06:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Utrecht

2 - 1
Gespeeld op 24 apr. 2016
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Team: Leverkusen
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel