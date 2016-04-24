Ten Hag: "Iedereen moet dit nu een plekje geven"

Erik ten Hag erkende zondag na afloop van de bekerfinale zijn meerdere in Feyenoord. FC Utrecht kwam in De Kuip nog terug van een 1-0 achterstand, maar droop met 2-1 af.
"Ik heb eigenlijk niet zoveel gezegd na afloop", vertelt Ten Hag tegenover FOX Sports. "Iedereen moet dit nu even een plekje geven. Dit is een diepe teleurstelling. Je speelt een finale om te winnen en die kansen hebben we ook gehad, maar we waren slordig. Dan heb je weinig controle en kun je al helemaal niet domineren."
Een individuele actie van Eljero Elia was beslissend voor de wedstrijd. "Het is een geweldige actie, maar er gingen fouten aan die goal vooraf die je nekken in een finale. Dan kun je geen finale winnen. Maar ik kan de spelers niets kwalijk nemen. De groep is diep gegaan en we hebben het geprobeerd."