Tete krijgt dispensatie en maakt rentree bij Jong Ajax

is in de laatste fase van het herstel van zijn enkelblessure aanbeland. Sterker nog: de rechtsachter van Ajax maakt vanavond (vrijdag) al zijn rentree. Dat doet hij in het duel van Jong Ajax met FC Emmen. De Ajacied heeft van de KNVB dispensatie gekregen om bij de beloften in actie te komen.

Het is een mooi moment voor Tete, aangezien de rechtsachter tweeënhalve maand lang niet in actie kon komen wegens zijn enkelblessure. De 20-jarige Ajacied maakte dit seizoen in zijn negentien officiële optredens veel indruk, wat hem al twee interlands voor het Nederlands elftal opleverde.

Vanwege de hoeveelheid wedstrijden die Tete dit seizoen in Ajax 1 gespeeld heeft, was toestemming van de KNVB een vereiste om zijn comeback te mogen maken bij de beloften. Hij mag komende zaterdag zodoende niet opdraven in de hoofdmacht, die dan op bezoek gaat bij SC Cambuur. Het thuisduel met FC Utrecht is wel haalbaar voor de jonge back.