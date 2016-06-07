Groningen haalt 37-voudig Noors international gratis op

FC Groningen gaat zich versterken met Ruben Yttergard Jenssen. De 28-jarige middenvelder komt onder voorbehoud van de medische keuring over van 1. FC Kaiserslautern. Mochten daarin geen problemen aan het licht komen, dan tekent Jenssen vanmiddag een meerjarig contract bij de nummer zeven van de Eredivisie, zo meldt de club op de eigen website.

Jenssen begon zijn carrière bij Tromsø IL, waar hij van 2006 tot 2013 speelde. De afgelopen drie seizoenen kwam hij met Kaiserslautern uit in de Tweede Bundesliga. Omdat zijn contract daar ten einde liep, hoeft Groningen geen transfersom te betalen. Jenssen speelde maar liefst 37 interlands voor Noorwegen.

FC Groningen gaf in een eerder stadium te kennen op zoek te gaan naar vier versterkingen: een linksback, centrale verdediger, middenvelder en spits. Tom van Weert werd aangetrokken voor die laatste vacature, met Jenssen is nu de gewenste middenvelder binnen. Groningen kan het vizier nu dus op het verbeteren van de laatste linie richten.