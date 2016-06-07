Live voetbal

Groningen haalt 37-voudig Noors international gratis op

0 reacties
Marcovanderheide
7 juni 2016, 11:15

FC Groningen gaat zich versterken met Ruben Yttergard Jenssen. De 28-jarige middenvelder komt onder voorbehoud van de medische keuring over van 1. FC Kaiserslautern. Mochten daarin geen problemen aan het licht komen, dan tekent Jenssen vanmiddag een meerjarig contract bij de nummer zeven van de Eredivisie, zo meldt de club op de eigen website.

Jenssen begon zijn carrière bij Tromsø IL, waar hij van 2006 tot 2013 speelde. De afgelopen drie seizoenen kwam hij met Kaiserslautern uit in de Tweede Bundesliga. Omdat zijn contract daar ten einde liep, hoeft Groningen geen transfersom te betalen. Jenssen speelde maar liefst 37 interlands voor Noorwegen.

FC Groningen gaf in een eerder stadium te kennen op zoek te gaan naar vier versterkingen: een linksback, centrale verdediger, middenvelder en spits. Tom van Weert werd aangetrokken voor die laatste vacature, met Jenssen is nu de gewenste middenvelder binnen. Groningen kan het vizier nu dus op het verbeteren van de laatste linie richten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA

Spaan vreest voor Kasius en De Wit bij Ajax - AZ

  • Gisteren, 19:12
  • Gisteren, 19:12
Hedwiges Maduro en Dave Vos

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

  • wo 15 oktober, 22:07
  • 15 okt. 22:07
Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

  • wo 15 oktober, 18:20
  • 15 okt. 18:20
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ruben Yttergård Jenssen

Ruben Yttergård Jenssen
Tromsø IL
Team: Tromsø
Leeftijd: 37 jaar (4 mei 1988)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Tromsø
1
0
2024
Tromsø
27
2
2023
Tromsø
29
2
2022
Tromsø
27
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel