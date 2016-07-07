'Duitsland-supporter' Robben was niet echt met EK bezig

Arjen Robben zit vanavond (donderdag) als supporter van Duitsland naar de televisie te kijken. Die Mannschaft treft gastheer Frankrijk in de halve finale van het EK. De aanvoerder van het Nederlands elftal hoopt dat de Duitsers de eindstrijd halen, maar verwacht een zware opdracht.

"Ik hoop dat de jongens er weer in slagen om de finale te halen, maar het gaat lastig worden. Misschien is Frankrijk wel licht favoriet, vanwege haar thuisvoordeel", zegt Robben op de website van Bayern over het fraaie affiche op het EK. De 32-jarige vleugelaanvaller denkt dat de winnaar van Duitsland-Frankrijk tevens de winnaar van het EK zal worden.

Robben was verder niet echt bezig met het EK, omdat het nog steeds pijnlijk is dat Oranje ontbrak. "Ik heb de resultaten wel in de gaten gehouden, maar de wedstrijden heb ik niet gekeken. Dat was wel even lekker, voor de verandering", aldus Robben, die zich met een individueel programma klaarstoomt voor 11 juli, als Bayern aan de voorbereiding begint.