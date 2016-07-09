Ghoochannejhad is terug: "Ben niet rancuneus"

Na omzwervingen in het buitenland is Reza Ghoochannejhad weer terug op de Nederlandse velden. De spits tekende onlangs een contract bij sc Heerenveen, waarvoor hij vrijdagavond zijn eerste twee doelpunten maakte in de oefencampagne. De Iraniër heeft zin in zijn periode in Friesland.

Tegen Emmen had hij vrijdag met twee goals een groot aandeel in de 5-1 zege. "Ik ben terug en daar ben ik blij om", zei Reza na afloop tegen de Leeuwarder Courant. De spits kwam over van het Engelse Charlton Athletic. "Het leven was er goed. Maar als we voetbalden, dan liep ik er soms maar wat bij. Het was veel kick and rush."

Ghoochannejhad is geen onbekende bij Heerenveen, aangezien hij tussen 2005 en 2009 ook al voor de club speelde. Dat hij destijds niet wist door te breken, zit hem niet dwars. "Dan zou ik rancuneus zijn en dat ben ik niet. Ik keek naar de manier van spelen die de trainer Jurgen Streppel voorstaat en hoefde niet lang na te denken. Uiteindelijk geniet ik het meest van verzorgd, aanvallend voetbal. Dat is me op het lijf geschreven."