Hyballa: "NEC heeft nog enkele echte mannen nodig"

NEC boekte dinsdagavond de tweede overwinning in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Nijmeegse club schoof Almere City FC met 3-1 opzij. Trainer Peter Hyballa stelt na het oefenduel vast dat zijn selectie nog enkele ervaren krachten kan gebruiken.

"We hebben heel veel jonge spelers. We hebben nog één, twee, drie echte mannen nodig", zegt Hyballa tegen Omroep Gelderland. Quincy Owusu-Abeyie is een mogelijke aanwinst voor NEC. De vleugelspeler is momenteel op proef en nam tegen Almere City de openingstreffer voor zijn rekening. Hyballa: "Hij is een man, ja. Hij is niet fit, maar aan de bal is hij sterk. Hij heeft een goede sprint en maakte een fantastisch doelpunt."

"Ik vond de eerste helft goed, we hebben heel veel pressing gespeeld. Dat hielden we 45 minuten vol. De tweede helft was niet goed en was Almere beter", blikt Hyballa terug op het treffen met Almere City. "Dat komt ook omdat we twee keer per dag trainen hier in het trainingskamp. Maar gewonnen is gewonnen."