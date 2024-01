Villarreal gehavend naar Monaco: "Team is vermoeid"

Vanavond (dinsdag) maken AS Monaco en Villarreal uit wie zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League. Monaco heeft daarvoor de beste papieren: in Spanje werd met 1-2 gewonnen door goals van Fabiano (strafschop) en Bernardo Silva. Alexandre Pato scoorde voor Villarreal.

"Villarreal heeft een goede ploeg dat erg graag de bal in het bezit heeft, met veel kwaliteit op de flanken."zegt Monaco-trainer Leonardo Jardim op de officiële website van de Champions League. "We zullen spelen zoals we dat in de heenwedstrijd deden, met een positieve houding. We kunnen iets geweldigs bereiken, dus we proberen ons beste voetbal te spelen."

Zijn collega Fran Escribá reist niet zonder zorgen af naar Monaco. "Het team is in orde, maar wel wat vermoeid. We hebben ook redelijk veel geblesseerde spelers en speelden tot nu toe al veel wedstrijden. Maar we zullen er klaar voor zijn. We beschikken over voldoende wapens om de wedstrijd over 180 minuten nog om te draaien. Als we efficiënter zijn dan in Spanje, zie ik geen enkele reden waarom we ons niet kunnen kwalificeren."