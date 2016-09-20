Live voetbal

Sevilla verslaat buurman Real Betis in 125ste derby

Remco
20 september 2016, 23:58

De 125ste Derbi Sevillano is dinsdagavond gewonnen door Sevilla. De topclub boekte in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán een moeizame 1-0 zege op buurman Real Betis, dat door de nederlaag in het rechterrijtje blijft acteren in La Liga.

De heetgebakerde derby werd beslist door een treffer in de 51ste minuut. Gabriel Mercado dompelde rivaal Betis in rouw met een rake kopbal. Dat doelpunt bleek de enige in de wedstrijd, waardoor Sevilla zich de komende periode de beste club van dat stad mag noemen.

Bovendien stijgt de Europa League-winnaar door de driepunter naar de tweede plaats in de competitie. De concurrentie kan de komende dagen echter nog langszij komen.

Sevilla - Betis

Sevilla
1 - 0
Real Betis Sevilla
Gespeeld op 20 sep. 2016
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2016/2017

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
3
Atlético
27
21
54
4
Villarreal
27
18
54
5
Betis
27
8
43
6
Celta
27
7
40
7
Espanyol
27
-6
37

