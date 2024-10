Van Bommel looft Pröpper: "Hedendaagse middenvelder"

Volgens Mark van Bommel heeft alles in huis wat een moderne middenvelder moet hebben. De oud-international is zeer complimenteus over de spelmaker van PSV, die sinds zijn transfer in de zomer van 2015 een onbetwiste basiskracht is in Eindhoven.

"Ik vind hem een echte hedendaagse middenvelder", zegt de inmiddels 39-jarige Van Bommel in De Telegraaf. "Tegenwoordig is het heel belangrijk dat middenvelders naast het voetballende gedeelte de ruimtes dichtlopen en voortdurend in beweging zijn. Dat beheerst hij heel goed. Hij past ook perfect in het speltype van PSV, al denk ik dat hij ook bij Ajax heel goed gefunctioneerd zou hebben."

De 25-jarige Pröpper was vorig seizoen goed voor tien treffers in 33 competitiewedstrijden. Dit seizoen staat de teller na acht duels op twee doelpunten.