Griezmann reageert op relletje: "Ik haat Ronaldo niet"

heeft gereageerd op het nieuws dat hij na de EK-finale tegen zou hebben gezegd dat hij hem haat. De Fransman legt uit dat hij de uitspraak in de hitte van het moment en dat hij het niet meende.

In gesprek met L'Equipe vertelt Griezmann dat hij juist veel respect heeft voor de sterspeler van Real Madrid. "Hij woonde ooit naast mij in Madrid. We zeiden elkaar altijd gedag. Ik kwam hem deze zomer in Miami nog tegen. Toen ben ik naar hem toegegaan om hem te feliciteren met de EK-titel en de Champions League-winst van Real Madrid."

Griezmann legt verder uit dat zijn opmerking kort na de verloren EK-finale niet serieus bedoeld was. "Ik ga niet ineens anders over hem denken omdat hij mij verslagen heeft in twee grote finales. Ik heb veel respect voor hem. Als ik nog een kind was geweest was ik waarschijnlijk fan van hem, net als van Lionel Messi, Neymar en Paul Pogba."