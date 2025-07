Zidane: "De winst op Atlético Madrid betekent dan niets"

Real Madrid is niet van plan genoegen te nemen met een punt tegen Sporting CP. Bij een gelijkspel zijn de Madrilenen verzekerd van overwintering in de Champions League. Dat is dinsdag niet de insteek van de Spanjaarden.

"We gaan er alles aan doen om te winnen", laat hoofdtrainer Zinedine Zidane weten op een persconferentie. Real Madrid maakte afgelopen weekend indruk door met 0-3 van Atlético Madrid te winnen. "De winst op Atlético betekent dan niets. Het gaat erom dat we goed beginnen en dat we hier met een resultaat weggaan."

Zidane wil nog niet kwijt of Karim Benzema en Sergio Ramos fit genoeg zijn om te starten. Het tweetal is hersteld van blessureleed. Voor eigen publiek won Real deze groepsfase met 2-1 van Sporting. Dat gebeurde pas in de blessuretijd. "Het zal ongetwijfeld eenzelfde type wedstrijd worden. Sporting zal ons problemen geven."