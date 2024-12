Blind wil aanblijven: "Sta open voor nog twee jaar"

Vanaf het moment dat Danny Blind in 2015 het stokje overnam van Guus Hiddink bij Oranje, staat de keuzeheer eigenlijk continu onder discussie. Toch heeft de coach het behoorlijk naar zijn zin bij het Nederlands elftal en hoopt hij nog twee jaar aan het roer van de nationale ploeg te mogen staan.

Dat vertelt Blind in een interview met De Telegraaf. "Ik vind het bondscoachschap een geweldige job en sta open voor nog twee jaar", spreekt hij klare taal. Toch geeft hij aan dat hij mogelijk ook eerder vertrekt. "Als we ons in 2017 niet kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland ben ik weg."

Hoewel Blind nog weinig ervaring heeft als hoofdtrainer, geniet hij met volle teugen van zijn werk. "Dit is een heel mooie baan, omdat je in de top zit, met veel kwaliteit werkt, veel goede wedstrijden ziet en je vrijheden hebt. Die combinatie staat me heel erg aan. Ik voel met prettig in deze rol", aldus Blind, die zichzelf nog niet de trainer van een grote club ziet worden. "Maar als ik niet twee jaar door kan als bondscoach, sta ik ook open voor een assistentschap bij een topclub. En anders stop ik."