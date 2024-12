Juve-verdediger Alex Sandro voorlopig aan de kant

Juventus verloor vrijdag in het Qatarese Doha niet alleen na strafschoppen van AC Milan in de strijd om de Supercoppa Italiana, het raakte ook kwijt. De 25-jarige verdediger uit Brazilië moest al na 33 minuten met een blessure naar de kant.

Een dag later meldt Juventus via de officiële kanalen dat Alex Sandro een spier in zijn rechterdijbeen heeft verrekt. Nader onderzoek in de komende dagen moet uitwijzen hoe lang de Zuid-Amerikaan is uitgeschakeld. Juventus nam Alex Sandro in de zomer van 2015 voor 26 miljoen euro over van FC Porto. De mandekker is dit seizoen een vaste waarde in het basiselftal van de club uit Turijn.

Juventus gaat als koploper in de Serie A de winterstop in. De titelverdediger heeft, met nog een duel tegoed, vier punten voorsprong op nummer twee AS Roma.