Mourinho kan geluk niet op na derde overwinning op rij

In één week tijd heeft Manchester United drie overwinningen geboekt en dus is José Mourinho een blij man. Na de zege van vandaag (zaterdag) op West Bromwich Albion liet de Portugees zich zeer positief uit over zijn spelersgroep.

Na zeges op Tottenham Hotspur en Crystal Palace moest ook West Brom er aan geloven. Door twee goals van Zlatan Ibrahimovic eindigde het treffen in 0-2. "Ik ben gelukkig", zei Mourinho tegen BBC. "Het was een geweldig optreden, nog beter dan tegen Crystal Palace. Vanaf de eerste minuut hadden we het duel onder controle en we verdedigden goed."

Mourinho zag dat Ibrahimovic weer belangrijk was voor Man United. "Ik ben erg blij voor hem", reageert de coach. "Hij is een speler die het overal heeft laten zien. Hij koos ervoor om in de laatste periode van zijn loopbaan naar de zwaarste competitie te trekken. Als je dan laat zien wat hij doet, dan heb je de mentaliteit van een superman."