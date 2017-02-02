Enrique prijst Mascherano, Simeone ziet 'oude Atlético'

Atlético Madrid en FC Barcelona ontmoetten elkaar woensdagavond voor de eerste keer in de halve finale van de Copa del Rey. De Catalanen gingen met een 1-2 zege aan de haal in het Estadio Vicente Calderón en staan daardoor al met één been in de finale. Na afloop waren beide coaches echter wel tevreden.

Luis Enrique, de trainer van Barcelona, lichtte één speler uit: Javier Mascherano. De kleine Argentijn speelt normaal in de verdediging, maar werd door de absentie van Sergio Busquets doorgeschoven naar het middenveld. Hij deed het voorbereidende werk bij de 0-1 van Luis Suárez. "Mascherano was de spil in het team en legde met een interceptie de basis voor de eerste goal. Hij speelde goed, we creëerden veel openingen dankzij hem", aldus de lovende Luis Enrique.

Simeone

is de verliezende trainer, maar is wel te spreken over het optreden van zijn ploeg. "Vooral in de tweede helft kwam we weer dichter bij het team dat we altijd geweest zijn. We hadden een gelijkspel kunnen forceren, op basis van ons spel. Ik ben blij met de wijze waarop we voor de dag gekomen zijn. De instelling was goed en dat geldt ook voor de strijd in de duels en onze ideëen over het pijnigen van de tegenstanders. Nu is het zaak om dit door te zetten", aldus Simeone, die zich nog niet neerlegt bij bekeruitschakeling. "We gaan nog steeds voor onze kans."

De return, waarin Barça dus een 2-1 voorsprong verdedigt, is volgende week dinsdag in Camp Nou.