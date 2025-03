Colombia pakt op nippertje drie punten tegen Bolivia

Colombia heeft op de valreep drie punten overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia. De kwartfinalist van het WK 2014 won donderdag voor eigen publiek in Barranquilla met 1-0 van de laagvlieger.

Colombia had, zeker in de tweede helft, een groot veldoverwicht. Toch duurde het tot de 83ste minuut voor het doelpunt viel. Daarvoor had de gastheer bovendien een strafschop nodig. Na een overtreding van Cristhian Coimbra mocht James Rodríguez aanleggen vanaf elf meter. In eerste instantie faalde hij, maar in de rebound had hij wel succes. Bij Colombia bleven PSV'er Santiago Arias en Ajacied Davinson Sánchez de hele partij op de bank.

Door de winst klimt Colombia van de zesde naar de derde plek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, maar de concurrentie komt vannacht (Nederlandse tijd) nog in actie.