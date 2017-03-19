Live voetbal 3

De Koning noemt eventuele degradatie Go Ahead een ramp

Kasper
19 maart 2017, 21:29

Niet alleen verloor Go Ahead Eagles zondag de derby van aartsrivaal PEC Zwolle (1-3). De zorgen wat betreft degradatie zijn alleen maar toegenomen voor de club uit Deventer. Trainer Hans de Koning wil niet denken aan de eventuele 'ramp', zoals hij het zelf noemt. 

"Voor de club en voor mezelf. Het zou doodzonde zijn", vertelt de coach tegenover de NOS. "Alles straalt uit dat Eagles eredivisiewaardig is: het stadion, de supporters, de sponsors. Alleen moeten we in voetbalknowhow omhoog."

Als dat niet gebeurt voorziet De Koning een snelle terugkeer naar de Jupiler League. "Als je promoveert, moet je je handhaven. We moeten nu alles mobiliseren om degradatie te voorkomen. Op de laatste dag moet je niet op de onderste plek staan."

  • Ticketshop
Go Ahead - PEC

Go Ahead Eagles
1 - 3
PEC Zwolle
Gespeeld op 19 mrt. 2017
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2016/2017

Meer info

H. de Koning

H. de Koning
Functie: Coach
Leeftijd: 65 jaar (5 apr. 1960)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Utrecht
17
5
23
11
Fortuna
18
-4
22
12
Go Ahead
18
-3
20
13
PEC
18
-17
20
14
Excelsior
17
-15
19

