De Koning noemt eventuele degradatie Go Ahead een ramp

Niet alleen verloor Go Ahead Eagles zondag de derby van aartsrivaal PEC Zwolle (1-3). De zorgen wat betreft degradatie zijn alleen maar toegenomen voor de club uit Deventer. Trainer Hans de Koning wil niet denken aan de eventuele 'ramp', zoals hij het zelf noemt.

"Voor de club en voor mezelf. Het zou doodzonde zijn", vertelt de coach tegenover de NOS. "Alles straalt uit dat Eagles eredivisiewaardig is: het stadion, de supporters, de sponsors. Alleen moeten we in voetbalknowhow omhoog."

Als dat niet gebeurt voorziet De Koning een snelle terugkeer naar de Jupiler League. "Als je promoveert, moet je je handhaven. We moeten nu alles mobiliseren om degradatie te voorkomen. Op de laatste dag moet je niet op de onderste plek staan."