"Droom om publiek met de arbiters mee te laten kijken"

In zijn column op de bondswebsite heeft directeur voetbalzaken Gijs de Jong dit keer geen voorkeur voor een ploeg uitgesproken, maar gaat hij voornamelijk in op de technologische ontwikkelingen binnen het voetbal. De KNVB-directeur vindt het prachtig dat de Nederlandse bond vooroploopt in het gebruik van technologische hulpmiddelen, waaronder de doellijntechnologie die zondag tijdens Feyenoord-PSV (2-1) cruciaal was en de videoscheidsrechter die deze week weer in de beker gebruikt wordt.

Bij Sparta-Vitesse en AZ-Cambuur wordt deze week weer geëxperimenteerd met de videoscheidsrechter. Deze zit niet meer in een busje naast het stadion, maar in een Hilversumse studio. "Deze aanpak hebben we niet zelf verzonnen, die hebben we slim afgekeken. Ook de NBA en de NFL in de Verenigde Staten werken met een centrale arbitrage op grote afstand van de stadions. Ik ben benieuwd of het meteen goed werkt, maar ga daar eerlijk gezegd wel van uit. We hebben namelijk uitvoerig getest", aldus De Jong.

De KNVB-directeur ging uiteraard ook in op de doorslaggevende doellijntechnologie bij de kraker tussen Feyenoord en PSV. "Iedereen was zeer gelukkig. De waarheid won, kun je zeggen. Het voetbal wordt eerlijker. Video-arbitrage is weer een volgende stap op weg naar de grootst mogelijke zuiverheid in het betaald voetbal. De sport wordt er beter van en ik ben er echt heel trots op dat wij in Nederland voorop lopen in deze ontwikkeling", aldus De Jong. "Het zegt immers iets over de vitaliteit, de moraliteit en de progressiviteit van ons eigen vaderlandse voetbal, dat we dat überhaupt bij FIFA op het menu hebben gekregen."

"Het is mijn droom om straks ook het publiek met de scheidsrechters mee te laten kijken", vervolgt De Jong. "Door bijvoorbeeld zo'n graphic van Hawkeye op een groot scherm te laten zien in het stadion. Door mee te laten luisteren in de communicatie van de scheidsrechters. Zoiets vergt, stel dat het wordt toegestaan, wel een behoorlijke investering in de stadions."