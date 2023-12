Rood Van Eijden niet fataal: niet geschorst voor finale

Rens van Eijden werd donderdagavond in de blessuretijd van de halve bekerfinale tussen AZ en SC Cambuur (0-0, AZ wint na penalty's) weggestuurd met een rode kaart, maar is niet geschorst voor de finale. Omdat hij direct rood kreeg van scheidsrechter Kevin Blom, is hij geschorst voor een eredivisiewedstrijd en niet voor het volgende bekerduel.

Van Eijden haalde de doorgebroken Sander van de Streek neer in de verlenging, terwijl hij al geel op zak had. Een nieuwe gele kaart had fatale gevolgen gehad voor de bekerfinale tegen Vitesse op 30 april, maar omdat de centrumverdediger direct rood kreeg kan hij 'gewoon' opdraven in de eindstrijd in De Kuip.

Door de rode kaart hoeft Van Eijden slechts het eredivisieduel met Excelsior van komende zondag aan zich voorbij te laten gaan.