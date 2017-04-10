Adebayor schiet laatste titelhoop Galatasaray aan flarden

Istanbul Basaksehir lijkt de enige serieuze uitdager te blijven voor Besiktas in de titelstrijd. In de topper tegen Galatasaray won de nummer twee van Turkije met 4-0. Emmanuel Adebayor was de grote uitblinker, de Togolees nam met een hattrick het overgrote deel van de productie voor zijn rekening.

Bij de bezoekers begonnen Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Lukas Podolski op de bank, maar dat bleek geen al te beste keuze. Na geklungel achterin kon Adebayor op aangeven van Mossoró na tien minuten al eenvoudig binnen tikken. Op slag van rust kon de defensie van Galatasaray eigenlijk niet anders dan toekijken hoe Adebayor boven hun uittorende en via de onderkant van de lat de 2-0 binnenkopte.

Nog binnen het uur scoorde de spits andermaal met het hoofd, ditmaal door attent te zijn nadat een inzet van Edin Visca geblokt werd. Sneijder en Podolski werden nog wel gebracht, maar het was te laat om de wedstrijd nog te doen kantelen. Adebayor kon uiteindelijk een kwartier voor tijd al onder luid het veld verlaten. Vanaf de bank zag hij hoe ook zijn vervanger Mustafa Pektemek het net wist te vinden en voor de 4-0 eindstand tekende.

Door de ruime zege verstevigt Istanbul Basaksehir de tweede plaats. Met nog zeven duels is de achterstand op Besiktas vijf punten en beide clubs treffen elkaar nog een keer. Fenerbahçe en Galatasaray volgen op respectievelijk elf en twaalf punten van de koploper.