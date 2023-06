Eerste lichting van vernieuwde trainerscursus bekend

De KNVB heeft de eerste lichting voor de vernieuwde vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal prijsgegeven. Er zijn dertien cursisten geselecteerd onder de nieuwe voorwaarden, waartoe onder anderen Kees van Wonderen en Arne Slot behoren.

De cursus, die officieel UEFA Pro heet, is de hoogste trainersopleiding van Nederland en opent de deur om zelfstandig als hoofdcoach aan de slag te gaan. De KNVB heeft dit jaar nieuwe voorwaarden voor de cursus samengesteld, waarbij het accent minder ligt op de ervaringen als trainer en meer op het talent als trainer. Opvallend is dat oud-spelers als John Heitinga en Danny Buijs niet zijn toegelaten in de vernieuwde vorm.

De cursisten krijgen veel vrijheid en ruimte om zichzelf op de voor hun geschikte manier te ontwikkelen en krijgen zodoende meer verantwoordelijkheid. Ron Jans en Leon Vlemmings begeleiden de cursisten als leercoaches.

De dertien cursisten van 2017

Geert Brusselers

Adrie Poldervaart

Peter Reekers

Jeroen Rijsdijk

Jurgen Seegers

Arne Slot

Koen Stam

Sjors Ultee

Peter Uneken

Fuat Usta

Erik van der Ven

Mischa Visser

Kees van Wonderen