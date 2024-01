Fenerbahçe naar halve finale beker na zege op Kayserispor

Fenerbahçe heeft de halve finale van het Turkse bekertoernooi bereikt. Nadat de heenwedstrijd tegen Kayserispor al met 0-3 gewonnen werd, zette de ploeg van Dick Advocaat in eigen huis een eenzelfde uitslag neer. had met een assist een aandeel in de zege.

Aatif Chahechouhe opende na een half uur spelen de score op aangeven van Jozef Souza. Vijf minuten later was de Braziliaan zelf trefzeker. Op aangeven van Lens schoot hij de 2-0 binnen. Daardoor was de ploeg van Advocaat al na één helft vrijwel zeker van een plaats in de halve finale.

Invaller Volkan Sen was in de slotfase nog trefzeker en zorgde er zo voor dat er net als in de heenwedstrijd een 3-0 eindstand op het scorebord stond. Lens was de enige Nederlander die in actie kwam want zowel Gregory van der Wiel als Robin van Persie speelde niet.