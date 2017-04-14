Live voetbal

Niet Klaassen, maar Babel wordt Speler van de Week

0 reacties
Remco
14 april 2017, 15:17   Bijgewerkt: 15:44

Davy Klaassen staat in het Team van de Week van de Europa League, maar heeft naast een andere onderscheiding gegrepen. De middenvelder van Ajax was genomineerd om Speler van de Week te worden, maar heeft die eer moeten laten aan landgenoot Ryan Babel.

Babel scoorde namens Besiktas donderdag de openingstreffer tegen Olympique Lyon, maar ging met zijn team in de slotfase alsnog met 2-1 ten onder. Desondanks is hij dus verkozen tot Speler van de Week, omdat hij 34% van de supportersstemmen kreeg. Opvallend genoeg maakte Babel geen deel uit van het Team van de Week. Ajax domineerde dit elftal met drie spelers. 

Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Iago Aspas (Celta de Vigo) en Klaassen waren de andere genomineerden voor de eretitel.

Lyon - Beşiktaş

Olympique Lyonnais
2 - 1
Beşiktaş
Gespeeld op 13 apr. 2017
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2016/2017

Meer info

Ryan Babel

Ryan Babel
Leeftijd: 39 jaar (19 dec. 1986)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Eyüp
1
0
2022/2023
Eyüp
27
5
2021/2022
Galatasaray
30
3
2020/2021
Galatasaray
32
7

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
Midtjylland
8
10
19
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
8
6
17
5
Porto
8
6
17
6
Braga
8
6
17
7
Freiburg
8
6
17
8
Roma
8
7
16
9
Genk
8
4
16
10
Bologna
8
7
15
11
Stuttgart
8
6
15
12
Ferencváros
8
1
15
13
Nottm Forest
8
8
14
14
Plzeň
8
5
14
15
Crvena zvezda
8
1
14
16
Celta
8
4
13
17
PAOK
8
3
12
18
Lille
8
3
12
19
Fenerbahçe
8
3
12
20
Panathinaikos
8
2
12
21
Celtic
8
-2
11
22
Ludogorets
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
Brann
8
-2
9
25
Young Boys
8
-6
9
26
Sturm
8
-6
7
27
FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead
8
-8
7
29
Feyenoord
8
-4
6
30
Basel
8
-4
6
31
Salzburg
8
-5
6
32
Rangers
8
-9
4
33
Nice
8
-8
3
34
Utrecht
8
-10
1
35
Malmö
8
-11
1
36
Maccabi TA
8
-20
1

Complete Stand

