Niet Klaassen, maar Babel wordt Speler van de Week

Davy Klaassen staat in het Team van de Week van de Europa League, maar heeft naast een andere onderscheiding gegrepen. De middenvelder van Ajax was genomineerd om Speler van de Week te worden, maar heeft die eer moeten laten aan landgenoot .

Babel scoorde namens Besiktas donderdag de openingstreffer tegen Olympique Lyon, maar ging met zijn team in de slotfase alsnog met 2-1 ten onder. Desondanks is hij dus verkozen tot Speler van de Week, omdat hij 34% van de supportersstemmen kreeg. Opvallend genoeg maakte Babel geen deel uit van het Team van de Week. Ajax domineerde dit elftal met drie spelers.

Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Iago Aspas (Celta de Vigo) en Klaassen waren de andere genomineerden voor de eretitel.