ADO heeft bij Werder vertrokken aanvaller op proef

In de zoektocht naar versterkingen komt ADO Den Haag mogelijk uit bij . De 22-jarige aanvaller zit na zijn vertrek bij Werder Bremen zonder contract en krijgt de komende dagen in Den Haag de kans om een contract in de wacht te slepen.

ADO bevestigt via de officiële kanalen dat de aanvaller vooralsnog twee keer zal meetrainen met de eerste selectie. Bovendien hopen de Hagenaars dat de proefspeler komende zaterdag in actie kan komen tegen Lugdunum.

In 2013 werd Lorenzen door Werder Bremen weggeplukt bij Holstein Kiel. Hij debuteerde, als vervanger van voormalig ADO-speler Eljero Elia, in oktober 2013 in de Bundesliga. Uiteindelijk bleef de éénmalig Oegandees international steken op vijf Bundesliga-duels (één goal). Wel speelde hij 54 keer mee bij de beloftenploeg van Werder.