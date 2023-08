Nipte zege Spanje, Portugal wint maar komt een goal te kort

Portugal boekte op het EK Onder 21 jaar een 2-4 zege op de leeftijdsgenoten van Macedonië, maar ligt er toch uit. Het land kwam één doelpunt te kort om de halve finales te bereiken. Groepswinnaar Spanje was al geplaatst, maar won ook de laatste wedstrijd Servië werd met 0-1 verslagen.

Macedonië-Portugal

Portugal kende een uitstekende start tegen Macedonië. Na twee minuten was er de voorsprong dankzij een doelpunt van Edgar Ie. Twintig minuten later verdubbelde Bruma de voorsprong. Macedonië gaf zich niet zomaar gewonnen en kwam twee keer terug in de wedstrijd. De 1-2 was van Enis Bardhi en Kire Markoski tekende voor de 2-3. De derde treffer aan Portugese kant werd gemaakt door Daniel Podence. In de extra tijd bepaalde Bruma de eindstand met zijn tweede doelpunt van de avond op 2-4.

Spanje eindigt in groep B als groepswinnaar met negen punten. Portugal is met zes punten de nummer twee, maar komt één treffer te kort voor de volgende ronde. Het land hoort niet bij de beste nummers twee en loopt zo plaatsing voor de halve finales mis.

Servië-Spanje

Het duel tussen Servië en Spanje werd enkele minuten voor het einde van de eerste helft beslist. Denis Suárez tekende na 38 minuten spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Spanje leek verder te kunnen gaan uitlopen toen twee minuten later Uros Djurdjevic een rode kaart kreeg, maar na de pauze werd er niet meer gescoord.