Tien Fransen boeken knappe oefenzege op Engeland

Tien Fransen hebben Engeland dinsdagavond in een oefenduel geklopt. In Parijs zorgden beide grootmachten voor een doelpuntrijk duel, waarin Frankrijk aan het langste eind trok: 3-2. De tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie speelde bijna de hele tweede helft met tien man.

Engeland begon sterk met een knap uitgespeelde goal. Via een hakje en een strakke voorzet werd Harry Kane vrij voor het doel gezet. De spits van Tottenham Hotspur kon van dichtbij binnen tikken. Tom Heaton, die dinsdag in het Engelse doel boven Joe Hart, was een beetje ongelukkig bij de gelijkmaker.

De 31-jarige keeper van Burnley redde knap op een kopbal van Olivier Giroud, maar kon niet voorkomen dat Samuel Umtiti in de rebound raak schoot. De Haantjes pakten nog voor rust de verdiende voorsprong. Djibril Sidibe schoot de 2-1 in het doel nadat Frankrijk in de eerste helft veel sterker was en meer balbezit had.

Een opvallend voorval leek het duel te kantelen. Raphaël Varane veroorzaakte direct na rust een strafschop waarop Frankrijk in beroep ging bij de videoscheidsrechter. In plaats van dat de Italiaanse arbiter Davide Massa de penalty terugdraaide gaf hij de verdediger van Real Madrid ook nog rood. Vanaf de penaltystip bleef Kane koel.

Het lukte Engeland daarna niet om van het voordeel te profiteren. Ousmane Dembele zorgde op aangeven van Kylian Mbappé voor de knappe oefenzege. Het zal Les Bleus vertrouwen geven voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag 31 augustus tegen het Nederlands elftal.