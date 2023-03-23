Frankrijk opgelucht: kou tussen Mbappé en Griezmann uit de lucht

De kou is uit de lucht tussen en , zo bezweert eerstgenoemde. Nadat bondscoach Didier Deschamps de beslissing had genomen om de aanvaller van Paris Saint-Germain aanvoerder te maken van het Franse elftal was Griezmann dusdanig teleurgesteld dat hij zelfs dacht aan stoppen bij het Franse elftal.

Mbappé wilde graag in gesprek met Griezmann over de keuze van de bondscoach. "Ik sprak met Antoine, hij was teleurgesteld en dat is begrijpelijk", gaf de kersverse aanvoerder van Les Bleus aan op de persconferentie van donderdag. "Ik vertelde hem dat ik dezelfde reactie zou hebben gehad, hij is misschien wel de belangrijkste speler in het Deschamps-tijdperk. We gaan hand in hand, hij en ik, om te proberen dit Franse team op wereldniveau te laten heersen. Als hij iets te zeggen heeft voor de groep, ga ik zitten en luisteren. We openen de deur voor iedereen, iedereen is vrij om zich te uiten."

Bondscoach Deschamps stond na het stoppen van doelman en aanvoerder Hugo Lloris voor een lastige keuze. "Ik heb discussies gehad, maar ik ga niet in details treden. Ik kan je verzekeren dat Antoine sinds maandag met een glimlach rondloopt. Dat hij in eerste instantie teleurgesteld was, is terecht. Maar daar bleef het bij. Van wat ik zie, heeft iedereen hetzelfde doel in relatie tot de groep. Antoine is vice-aanvoerder, hij heeft een belangrijke rol zoals hij altijd heeft gehad. Hij straalt, schittert, zowel op de training als in de groep."

De sterspeler van Frankrijk had een prettige week achter de rug sinds de bekendmaking van zijn aanvoerderschap. Hij is dan ook duidelijk over zijn rol. "Een goede aanvoerder is iemand die zich richt op het team, de boel verenigt en in staat is om iemand aan te spreken. De eerste week verliep goed, ik werd door veel mensen gefeliciteerd, mijn week was leuk. Een captain richt zich ook op zijn medespelers. Ik wil me op anderen richten, anderen de kans geven zich te uiten."