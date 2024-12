Huntelaar over kunstgras: "Moet schieten voor steekbal"

Sinds zijn terugkeer in de Eredivisie speelde Klaas-Jan Huntelaar in drie wedstrijden al twee keer op kunstgras. Na de nederlaag op het kunstgras van Heracles Almelo in de eerste speelronde won Ajax zondag op dezelfde ondergrond bij VVV-Venlo (0-2). De geroutineerde aanvaller is geen voorstander van de kunstmatige variant van gras.

Het was warm in Venlo. In combinatie met de buitentemperatuur voelde Huntelaar zich niet prettig op het kunstgras in De Koel. "Je voeten branden gewoon weg aan de onderkant", aldus Huntelaar bij FOX Sports. "Ik ben er geen voorstander van. De bal rolde ook niet, als je een steekbal wil geven, moet je bijna schieten."

Het laatste moment van sproeien was een uur voor de wedstrijd, in de rust werd het kunstgras niet van een opfrisbeurt voorzien. "Je moet het ermee doen. Ik kan er wel van alles over zeggen, maar dat heeft niet zoveel zin. Het woord ligt bij de KNVB", besluit Huntelaar, die via social media nogmaals zijn onvrede over kunstgras liet blijken.