Zidane rekent zich niet rijk: "Barça wil iets goedmaken"

Hoewel Real Madrid de heenwedstrijd tegen FC Barcelona in de strijd om de Super Cup met 1-3 wist te winnen, blijft Zinedine Zidane vooral op zijn hoede. De trainer rekent zich nog niet rijk en verwacht in Bernabéu een lastige wedstrijd tegen de Catalanen.

Barcelona zal op bezoek in Madrid moeten scoren en Zidane verwacht dat het team van Ernesto Valverde daar alles aan zal gaan doen. "Alles is nog mogelijk. In het voetbal is niks zeker. We zullen heel goed voor de dag moeten komen, want Barcelona kan ons problemen gaan geven. We hebben het goed gedaan in de eerste wedstrijd, maar het is nog niet gedaan", aldus de trainer op de website van Real Madrid.

Dat Neymar naar Paris Saint-Germain is vertrokken, maakt Barcelona volgens Zidane niet perse zwakker. "Ik weet niet hoe ze hem zullen gaan vervangen, maar ik focus me vooral op mijn eigen ploeg. Barcelona is een team met veel trots en ze zullen hier iets goed willen maken. We moeten voorbereid zijn", zegt de Fransman, die vanwege een schorsing moet missen. "Hij baalt natuurlijk enorm dat hij er niet bij kan zijn. Hij is gefrustreerd net als wij. Voor wat er gebeurd is, vind ik vijf wedstrijden schorsing te veel. Hopelijk wordt het nog teruggebracht."