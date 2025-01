Chinese competitie vliegt arbiters uit Europa in

China vliegt buitenlandse scheidsrechters in om de laatste rondes van de eigen competitie goed te laten verlopen. Voor de speelronde van komend weekend zijn Tony Chapron (foto) uit Frankrijk en Jonas Eriksson uit Zweden uitgenodigd. Alle ploegen uit de Super League spelen nog vier wedstrijden.

De Chinese bond kondigt de komst van het Europese scheidsrechtersduo via de officiële kanalen aan. Welke wedstrijden zij krijgen, wordt in het midden gelaten. Ook voor de andere speelrondes wil China scheidsrechters uit Europa en Amerika uitnodigen. Hiermee wil de bond het eigen scheidsrechtersniveau ook omhoog krikken.

Chapron is een 45-jarige leidsman die in allerlei Europese toernooien ervaring heeft. Hij floot ook al eens in de Egyptische competitie. Eriksson is ook bekend met een buitenlands uitstapje. Daarnaast floot de Zweed in 2016 de Europa League-finale tussen Liverpool en Sevilla (1-3), en had hij in 2013 de leiding over het duel om de Europese Super Cup tussen Bayern München en Chelsea (7-6 na strafschoppen).