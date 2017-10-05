Niet vier, maar vijf duels schorsing boven hoofd Beugelsdijk

Er dreigt een nog zwaardere straf voor naar aanleiding van zijn elleboogstoot in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De aanklager betaald voetbal wil hem namelijk voor vijf wedstrijden schorsen, waar het voorstel eerder deze week nog vier duels besloeg.

Dat werd donderdagavond duidelijk in Zeist, waar de verdediger van ADO Den Haag voor de tuchtcommissie moest verschijnen. De eis was afgelopen maandag nog vier wedstrijden onvoorwaardelijk, maar daar is dus nog een duel bijgekomen. Beugelsdijk zelf weigerde het boetekleed aan te trekken. "Ik zie een hoge bal komen, ga duel aan en kom tegen hem (NAC-speler Mari, red.) aan. Ik had net zo goed Immers kunnen raken", sprak hij volgens Omroep West.

Vrijdag zal de uitspraak in de zaak plaatsvinden.