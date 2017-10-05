Live voetbal 2

Niet vier, maar vijf duels schorsing boven hoofd Beugelsdijk

0 reacties
Remco
5 oktober 2017, 21:08   Bijgewerkt: 21:38

Er dreigt een nog zwaardere straf voor Tom Beugelsdijk naar aanleiding van zijn elleboogstoot in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De aanklager betaald voetbal wil hem namelijk voor vijf wedstrijden schorsen, waar het voorstel eerder deze week nog vier duels besloeg.

Dat werd donderdagavond duidelijk in Zeist, waar de verdediger van ADO Den Haag voor de tuchtcommissie moest verschijnen. De eis was afgelopen maandag nog vier wedstrijden onvoorwaardelijk, maar daar is dus nog een duel bijgekomen. Beugelsdijk zelf weigerde het boetekleed aan te trekken. "Ik zie een hoge bal komen, ga duel aan en kom tegen hem (NAC-speler Mari, red.) aan. Ik had net zo goed Immers kunnen raken", sprak hij volgens Omroep West.

Vrijdag zal de uitspraak in de zaak plaatsvinden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ihattaren

Ihattaren krijgt kippenvel bij terugkeer in Philips Stadion: ‘Dat applaus raakt me enorm’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Kenneth Perez met als inzet Fortuna-aanvaller Kaj Sierhuis

Perez smult van interview Sierhuis na PSV-Fortuna: 'Wil hem elke week wel horen'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Saibari PSV

Saibari helpt PSV in wedstrijd met twee gezichten langs Fortuna naar koppositie

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tom Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk
Leeftijd: 35 jaar (7 aug. 1990)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Scheveningen
24
0
2023/2024
Scheveningen
14
0
2022/2023
Helmond
13
0
2021/2022
Sparta
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel