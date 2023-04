Vitesse klimt naar derde plek na ruime zege in Heerenveen

Vitesse heeft de midweekse Europa League-wedstrijd tegen Zulte Waregem opvallend goed verteerd. De effectief voetballende Arnhemmers troffen in het Abe Lenstra Stadion een bijzonder pover sc Heerenveen en wonnen met liefst 0-4 in Friesland. Met de driepunter in Heerenveen heeft Vitesse 18 punten verzameld uit de eerste negen wedstrijden, voldoende voor een derde plaats in de Eredivisie.

Na ruim een kwartier spelen werd Navarone Foor bediend door Tim Matavz. Foor legde breed en zag hoe Lucas Woudenberg wilde uitverdedigen, waarna de bal via Milot Rashica tegen het net caramboleerde. Vlak voor rust stoomde Fankaty Dabo op aan de rechterkant en liep Bryan Linssen diens afgemeten voorzet binnen bij de tweede paal: 0-2.

Meteen na rust leverde ook de derde kans succes op. Na balverlies van Kik Pierie en goed voorbereidend werk van Rashica en Linssen haalde Foor de trekker over. Reza Ghoochannejhad had zijn ploeg daarna terug in de wedstrijd kunnen brengen, maar zijn kopbal werd door Matt Miazga van de lijn gehaald.

Heerenveen was in de slotfase rijp voor de sloop. Linssen miste nog twee opgelegde kansen, maar Matavz had het vizier wel op scherp nadat een vrije trap van Alexander Büttner bij toeval voor zijn voeten kwam. Met de 0-4 van de kersverse vader was de derde nederlaag op rij een feit voor Heerenveen.