ADO dankzij Haags kwartiertje verdiend langs Heracles Almelo

ADO heeft vanmiddag in eigen huis een overtuigende zege geboekt op Heracles Almelo. De Hagenezen kwamen nog op achterstand door een treffer van Reuven Niemeijer, maar liepen bij ingang van het Haags Kwartiertje uit naar een ruime overwinning. Doelpunten van Melvyn Lorenzen, Abdenasser El Khayati, Bjørn Johnsen en Elson Hooi bezorgden de toeschouwers in het Cars Jeans Stadion een mooie middag: 4-1.

ADO liet zich niet uit het veld slaan door de vroege achterstand en kreeg zelf ook behoorlijk wat kansen. Een kopbal van Falkenburg werd knap gered door Castro, terwijl een heerlijke pegel van Meijers maar net langs de kruising zeilde. Na een half uur voetballen wist men de stand echter alsnog gelijk te trekken. Een hoekschop van El Khayati werd door Heracles niet goed verwerkt, waarna er een soort schiettent ontstond voor het doel van Castro. Het was Melvyn Lorenzen die daarbij aan het langste eind trok, door in drie instanties de bal binnen te werken: 1-1. Het kon dus weer alle kanten op en ADO had vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar de volledig vrijstaande Wilfred Kanon joeg de bal van dichtbij nagenoeg het stadion uit.

Na deze treffer lag het compleet open bij Heracles en ADO maakte daar nog maar eens dankbaar gebruik van. Een splijtende pass van Becker werd door Hooi op waarde geschat toen hij Castro omspeelde en in een leeg doel de bal binnen liep. Het werd dus een ruime zege voor ADO, dat met de drie punten van vanmiddag over Heracles heen klimt en nu tiende staat.

