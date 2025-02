Coleman stapt op bij Wales na mislopen van WK-ticket

Chris Coleman is opgestapt als bondscoach van Wales. De 47-jarige Welshman had The Dragons sinds januari 2012 onder zijn hoede en leidde hen naar de halve finales van Euro 2016. Wales slaagde er niet in zich te kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland.

"We vinden het heel jammer dat er een einde komt aan het bondscoachschap van Chris bij Wales", aldus Jonathan Ford, de topman van de voetbalbond van Wales FAW. "De FAW en het land Wales zijn hem ontzettend dankbaar voor het werk dat hij de afgelopen zes jaar heeft verricht als bondscoach. We wensen Chris het allerbeste voor de toekomst. Hij gaat weer een club trainen. Dat was zijn wens, waarover hij altijd open en eerlijk is geweest."

Een bevestiging van de club ontbreekt nog, maar naar verluidt gaat Coleman aan de slag bij Sunderland.