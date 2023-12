United dankt Lingard na zege in kraker tegen Arsenal

Manchester United heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op Arsenal. In het Emirates Stadium werd het 1-3 voor de bezoekeres. was met twee doelpunten zeer belangrijk voor de ploeg van José Mourinho.

Manchester United kende een droomstart op bezoek bij Arsenal toen Antonio Valencia al na vier minuten raak schoot na een goede pass van Paul Pogba. Zo'n zeven minuten later was het opnieuw raak voor de bezoekers. Jesse Lingard was het eindpunt van een goede aanval: 0-2. Arsenal kreeg meerdere goede mogelijkheden op de aansluitingstreffer, maar vond telkens doelman David De Gea op de weg.

Pas na rust lukte het Arsenal om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Toen de tweede helft drie minuten oud was, maakte er op aangeven van Aaron Ramsey 1-2 van. Manchester United kreeg via Lingard direct een goede kans om de marge weer twee te maken, maar hij raakte de paal. Even later was het wel raak voor Lingard. De middenvelder tikte de 1-3 binnen na goed voorbereidend werk van Pogba.

Een kwartier voor tijd moest United verder met tien man. Pogba kreeg na een overtreding op Hector Bellerín direct rood. Daardoor mist de Fransman sowieso het treffen met Manchester City over een week. Ook met tien man kwam United echter niet meer in de problemen en bleef het bij 1-3.

Door de zege voert United de druk op City weer op. De nummer twee verkleint het gat met de koploper tot vijf punten. Manchester City komt zondag nog wel in actie tegen West Ham United.