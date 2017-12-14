Ziyech scoort eindelijk met vrije trap: "Raak 'm niet heel goed"

Hij kreeg de laatste weken de nodige kritiek, maar was tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior een van de uitblinkers bij Ajax. Met een rake vrije trap bekroonde hij vlak voor tijd zijn goede wedstrijd en bepaalde hij de eindstand op 3-1.

"Het werd tijd het heeft lang geduurd", vertelt de middenvelder na afloop tegenover FOX Sports. "Je wil goals maken en assists geven, laatste tijd wat meer assits dan goals, maar deze gaat er nu in. Ik raak hem eigenlijk niet eens heel goed, maar had het geluk dat de muur sprong."

De supporters in de Johan Cruijf Arena klapten uitgebreid voor Ziyech, waar er onlangs tegen Roda JC nog af en toe gefluit was te horen. "Het is een beetje hypocriet, maar ik kan er ook wel om lachen, zo zit het voetbal nu eenmaal in elkaar, daar doe je nu eenmaal weinig aan."

Hoe dan ook, het ziet er voor Ajax ineens weer een stuk rooskleuriger uit na de resultaten van de voorbije dagen. "Toen we zondag wonnen wist ik al dat het weer open was, maar nu is het helemaal open. Al hebben we nog niks in eigen hand."