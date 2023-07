Dabo: "Het gewenningsproces kostte me maanden, te lang"

Fankaty Dabo wordt door Vitesse gehuurd van Chelsea, maar heeft op een incidentele wedstrijd na nog niet zijn visitekaartje kunnen afgeven bij de Arnhemmers. De overstap naar de Eredivisie is de rechtsback zwaar gevallen, zo geeft hij toe.

"Het gewenningsproces kostte me maanden. Te lang, als je het mij vraagt", vertelt de Engelsman tegenover De Gelderlander. "Maar de stap is gewoon groot. Het niveau van de Eredivisie ligt een stuk hoger dan de League One. Dat is fysiek voetbal. In dit land moet je de tegenstander te slim af zijn. Dat is voor mij dit jaar een waardevolle les."

De bizarre eigen goal tegen Vitesse hielp Dabo natuurlijk niet. "Dat is een forse klap voor mij geweest. Het is voor een voetballer de grootste nachtmerrie. Ik heb met die goal leren leven. Ik zal er nog heel vaak aan herinnerd worden. Maar ik kan er niets mee. Ik heb me teruggevochten bij Vitesse en met Julian Lelieveld heb ik hier een topconcurrent. Hij kan ook zo de Eredivisie in. Ik wil profvoetballer zijn, dan moet ik ook met teleurstelling omgaan. Er is één stelregel: Ik moet elke dag weer alles geven."